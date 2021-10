Salernitana-Empoli, formazioni ufficiali: Colantuono sceglie Ribery. Cutrone-Pinamonti dal 1'

Queste le formazioni ufficiali di Salernitana-Empoli. Inizia la nuova avventura di mister Colantuono, subentrato in panchina al posto dell'esonerato Castori. Colantuono ritrova Ribery, che ha recuperato dall'infortunio e parte dal primo minuto alle spalle della coppia d'attacco formata da Gondo e Simy. Nell'Empoli c'è Henderson dal primo minuto, in attacco Pinamonti farà coppia con Cutrone. In difesa c'è Ismajili al posto dell'infortunato Romagnoli.

Salernitana (3-4-1-2): Belec; Aya, Strandberg, Ranieri; Kechrida, Di Tacchio, Kastanos, Jaroszynski ; Ribery; Gondo, Simy.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajili, Luperto, Marchizza; Bandinelli, Ricci, Haas; Henderson; Pinamonti, Cutrone.