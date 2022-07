Salernitana, fatta per i primi due innesti: visite ok per Lovato e Botheim

Erik Botheim e Matteo Lovato sono i primi due colpi della Salernitana nella sessione estiva del calciomercato.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Erik Botheim e Matteo Lovato sono i primi due colpi della Salernitana nella sessione estiva del calciomercato. L'attaccante e il difensore hanno svolto pochi minuti fa le visite mediche presso il centro polidiagnostico Check Up di Salerno e, ora, andranno in sede a Pontecagnano per firmare i rispettivi contratti. Nella tarda mattinata il club darà l'ufficialità attraverso il proprio sito, mentre i calciatori raggiungeranno i nuovi compagni in Austria per svolgere regolarmente la preparazione. Lovato, dopo un iniziale tentennamento, ha accettato la proposta della Salernitana e rientra nell'operazione Ederson con l'Atalanta: quadriennale e maglia da titolare al fianco di Gyomber e Fazio. Ora il ds De Sanctis dovrà piazzare altri cinque colpi: difensore centrale (Okoli?), esterno sinistro, centrocampista e due attaccanti. Ai dettagli per il giovane Valencia, possibile il ritorno di Federico Bonazzoli mentre pare non interessi lo svincolato Ansaldi. Occhio alle candidature di Pirola, Cambiaso e Thorsby.