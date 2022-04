Salernitana-Fiorentina, le formazioni ufficiali: c'è Sepe, Callejon in panchina

Lunch match di Serie A che vedrà affrontarsi alle 12.30 Salernitana e Fiorentina allo stadio Arechi. Una sfida con due obiettivi diametralmente opposti

Lunch match di Serie A che vedrà affrontarsi alle 12.30 Salernitana e Fiorentina allo stadio Arechi. Una sfida con due obiettivi diametralmente opposti: i campani per sognare la permanenza in A, i viola per un posto in Europa. Nicola non recupera Radovanovic che non va nemmeno in panchina nonostante le dichiarazioni del tecnico in conferenza stampa, al suo posto c'è Zortea. Italiano lascia ancora in panchina Odriozola con Venuti titolare e in avanti punta ancora su Cabral con Piatek fuori dagli undici. Ecco le formazioni ufficiali con le scelte dei due allenatori:

SALERNITANA (3-5-2): Sepe, Zortea, Gyomber, Fazio; Mazzocchi, Ederson, Coulibaly, Bohinen, Ranieri; Djuric, Verdi.. Allenatore: Davide Nicola.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez, Cabral, Ikoné. Allenatore: Vincenzo Italiano