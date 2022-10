Salernitana, furia Iervolino: si pensa a De Rossi al posto di Nicola

Il passivo pesante contro il Sassuolo apre le riflessioni serie in casa della Salernitana

Il passivo pesante contro il Sassuolo apre le riflessioni serie in casa della Salernitana. Le certezze sono un organico pieno di risorse e un’identità che si è notata anche al Mapei, seppur solo a tratti. Ma certo Nicola - che alla ripresa si aspettava molto di più - dovrà intervenire sulle doti morali da mettere in campo. Da subito. A partire da domenica all’Arechi contro il Verona. Anche perché in casa granata sono apparse nuvole nere sul futuro del tecnico, con sondaggi dalle parti di Ranieri (corteggiato anche dalla Sampdoria), Daniele De Rossi (pronto ad esordire su una panchina) e l'ex tecnico dell'Empoli Andreazzoli. Lo scrive il Corriere dello Sport.