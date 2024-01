Salernitana-Genoa, formazioni ufficiali: Simy guida l'attacco, panchina per Zanoli

Punti importanti in palio all'Arechi. La salvezza sullo sfondo. La Salernitana vuole abbandonare le ultime posizioni

Le scelte di Inzaghi

Il tecnico Pippo Inzaghi schiera Simy al centro del tridente offensivo con Candreva e Tchaouna a ballare fra le linee. In difesa ci sono Gyomber e Lovato in mezzo mentre Pierozzi e Bradaric completano il reparto davanti a Ochoa. A centrocampo con Maggiore ci sono Martegnani da una parte e Basic dall'altra.

Emergenza per Gilardino

Situazione non facile per Alberto Gilardino che perde tutti gli esterni per la sfida di oggi. Assenti Sabelli, Martin, Haps e Messias, il tecnico rossoblu deve schierare Spence da una parte e allargare Frendrup dall'altra mentre in mezzo spazio a Malinovskyi, Badelj e Strootman. In difesa davanti a Martinez giocano Vogliacco, Bani e Vazquez mentre in attacco con Gumdundsson c'è Retegui.

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Pierozzi, Gyomber, Lovato, Bradaric; Martegani, Maggiore, Basic; Candreva, Tchaouna; Simy.

Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Spence, Malinovskyi, Badelj, Strootman, Frendrup; Gudmundsson, Retegui.