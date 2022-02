Salernitana, già si parla di sostituto di Colantuono: spuntano tre nomi

Si deciderà contro il Genoa il futuro sulla panchina della Salernitana di Stefano Colantuono. In caso di risultato negativo, si legge su Il Mattino il club granata potrebbe prendere in seria considerazione l’esonero con Davide Nicola, Claudio Ranieri e Serse Cosmi come nomi già presi in esame in passato e tornati in auge qualora Walter Sabatini decidesse per l’avvicendamento in panchina. Senza dimenticare che Fabrizio Castori, tecnico che i campani avevano in carica ad inizio stagione, è ancora a libro paga.