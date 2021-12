Salernitana, giorni decisivi: Figc può concedere la proroga solo con un preliminare d'accordo

C'è solo un'altra settimana di tempo per salvare la Salernitana con la speranza che attualmente è legata ai potenziali acquirenti, in testa il gruppo che Domenico Cerruti starebbe cercando di mettere in piedi. Alcuni imprenditori avrebbero raccolto il suo appello ma ora si deve passare dalle parole ai fatti, occorre depositare soldi e garanzie per formulare l'offerta valida, quella che tra lunedì e martedì la "Console & Partners" presenterà ai trustee per conto del fondo lussemburghese Toro Capital e Francesco Di Silvio. È anche già stata sollecitata una banca austriaca incaricata di rilasciare la fideiussione richiesta. Solo con un preliminare di accordo - si legge sulla Gazzetta dello Sport - la FIGC concederebbe un'ulteriore proroga di 45 giorni per formalizzare l'operazione e dunque evitare che la Salernitana venga esclusa dal campionato.