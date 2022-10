Salernitana-Hellas Verona, formazioni ufficiali: Nicola con Piatek-Bonazzoli, Cioffi con Henry

Una partita per rialzare la testa. Salernitana e Verona cercano tre punti per poter riprendere il cammino e abbandonare le zone basse della classifica

Una partita per rialzare la testa. Salernitana e Verona cercano tre punti per poter riprendere il cammino e abbandonare le zone basse della classifica. Una vittoria a testa per granata e scaligeri, entrambe contro la Sampdoria fanalino di coda, in questa stagione e la possibilità di dare una svolta al proprio campionato.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Lovato; Candreva, Coulibaly, Radovanovic, Maggiore, Mazzocchi; Bonazzoli, Piatek.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Doig; Hrustic, Verdi; Henry.