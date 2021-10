Salernitana, i trustee all'Assemblea di Lega: deadline per la cessione tra un mese

L'Assemblea si terrà martedì 19, ore 11, in videoconferenza e non live come lo scorso 7 ottobre a Lissone.

TuttoNapoli.net © foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com Secondo quanto riporta nella sua edizione di Salerno Il Mattino, alla prossima Assemblea di Lega di Serie A dovrebbero esserci anche i due trustee della Salernitana. Si terrà martedì 19, ore 11, in videoconferenza e non live come lo scorso 7 ottobre a Lissone. Stavolta i 20 di Serie A sono convocati e dovrebbero esserci anche Isgrò e Bertoli. Che intanto lavorano negli uffici di Melior e Widar, le fiduciarie incaricate, verso la nuova deadline. Che ci sarà tra un mese.