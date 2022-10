Salernitana, Iervolino furioso se ne va prima del triplice fischio: Nicola a rischio?

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha lasciato furioso lo stadio Mapei dopo il mortificante 5-0 incassato dai campani contro il Sassuolo.

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha lasciato furioso lo stadio Mapei dopo il mortificante 5-0 incassato dai campani contro il Sassuolo. In verità il patron, dopo essersi scusato con i tantissimi tifosi presenti, è andato via già poco prima degli ultimi due gol visibilmente contrariato e al telefono, pare con alcuni dei suoi più stretti collaboratori. A questo punto è in bilico la posizione di Davide Nicola che, salvo sorprese, si giocherà la panchina domenica prossima in casa contro il Verona. I numeri del tecnico sono obiettivamente pessimi: una sola vittoria nelle ultime tredici gare ufficiali, i granata hanno incassato 11 reti negli ultimi 4 match senza dimenticare che le sconfitte di fila sarebbero state tre se l'arbitro non avesse annullato il gol regolare della Juventus. La classifica inizia a farsi preoccupante, Iervolino potrebbe prendere decisioni anche clamorose. Molti tifosi chiedono il ribaltone tecnico.