Salernitana, Iervolino: "Nessun link aperto col Napoli, non ci saranno affari con ADL"

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Intervistato da Radio Bussola, il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha fatto il punto della situazione sul mercato, sugli abbonamenti e sul futuro. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni riportate da TuttoSalernitana:

Soddisfatto del mercato condotto sin ora?

“Abbiamo preso gli under più forti di tutti, la nostra campagna acquisti è tra le più intelligenti d’Italia. Noi pensiamo di prendere ancora altri 4-5 giocatori. Servono un difensore, un centrocampista e due attaccanti per rinforzare l’undici titolare. Più qualche giovane, come Rovella. Con il Napoli non ci sono link aperti, lui non ha necessità di nostri giocatori e viceversa. Faremo un ottimo campionato, su questo non ci sono dubbi".