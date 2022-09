Salernitana, Iervolino scherza: “Se la Juve vuole rigiocarla per noi non c'è problema"

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha rilasciato una breve battuta ai microfoni di Kiss kiss Napoli

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha rilasciato una breve battuta ai microfoni di Kiss kiss Napoli nel corso della trasmissione ‘La Città del Pallone’: "Errore arbitrale in Juventus-Salernitana? Se i bianconeri vogliono rigiocarla per noi non c'è problema (ride, ndr)”.