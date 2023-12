Salernitana, il ds De Sanctis dice tutto: "Per Dia offerta offensiva, che dovevo fare? Su Sousa..."

Lo dice Morgan De Sanctis, ds della Salernitanta, nell'intervista concessa al Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

"Era tutto lecito ma, come ha sostenuto il presidente Iervolino, in quel momento il rapporto con Sousa è diventato un amore viziato e ha prodotto scompensi". Lo dice Morgan De Sanctis, ds della Salernitanta, nell'intervista concessa al Corriere dello Sport.

La madre degli errori, invece, la mancata cessione dell’uomo di spicco, Dia?

"Ora pare di sì, anzi le dirò, ci sta anche che qualcuno aggiunga: perché acquistarlo? Ma è stato il nostro centravanti principe, sedici gol alle spalle di Osimhen e Lautaro Martinez. Poi all’ultimo giorno di mercato, quando pur volendo non avremmo potuto far nulla per sostituirlo, spunta un’offerta irricevibile ed offensiva dall’Inghilterra per averlo in prestito: cosa avrebbero detto di noi, o anche solo di me, se avessi compiuto quell’operazione?".