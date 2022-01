Salernitana, il nuovo dg Sabatini: “Credo nella salvezza. Faremo almeno 5-6 acquisti”

Walter Sabatini annuncia una piccola rivoluzione in seno alla Salernitana dopo la sua nomina a ds del club campano. Nella conferenza stampa di ieri ha dichiarato: "Salerno è un fantastico trampolino di rilancio. Non sono qui per andare altrove, ma vorrei che la mia ripartenza consentisse alla Salernitana di raggiungere i risultati sperati. Sono nel mondo del calcio da una vita, come giocatore ero scarso ma avevo una dote: la velocità. Questo mi permetteva di arrivare in fondo anche a cospetto di avversari più quotati. Vorrei che questa squadra avesse anche questa caratteristica. Ho dimostrato tanto nella mia vita sportiva, mi autocelebro ma so che sono stato bravo in tante realtà in cui ho avuto il piacere di lavorare.

Questo non è un declassamento, così come ho letto da qualche parte. So perfettamente che sarà un'avventura molto impegnativa, non posso venire a Salerno parlando di programmazione. Questo è compito del nostro meraviglioso presidente, non ho mai riscontrato in 35 anni di calcio una positività del genere e vedrete che farà fortuna dei colori granata. La Salernitana deve aggrapparsi a questo patron, ho assunto un impegno in prima persona assumendomi le mie responsabilità sostenuto da una società meravigliosa fatta di uomini di cultura.

Mi sento tutelato, ho le spalle coperte e non voglio retrocedere. Non è mai successo nella mia carriera. Voglio vedere lo stadio in festa, i bambini che si divertono e le famiglie che esultano. L'aritmetica la conosco, so perfettamente che la situazione è poco meno che tragica però sono certo che combatteremo fino all'ultimo tuffo. Voglio che la Salernitana si salvi. Credo fortemente in quello che dico e che faccio, son qui per questo: difendiamo assieme la serie A, c'è una struttura forte che ha voglia di crescere.

Ad oggi penso che verranno 5-6 calciatori, ma prima devo incontrare la squadra. Lo farò martedì: li andrò a salutare, parlerò brevemente perchè un gruppo di giocatore non sopporta discorsi più lunghi di 25 secondi. Sono un maestro di sintesi: chi butterà il cuore oltre l'ostacolo, con i fatti e non a parole, resterà. Io sono una persona attentissima, non trascuro nessun dettaglio. La quotidianità ti fa capire chi può far parte o meno della Salernitana. Li guardo in faccia, vedo come si confrontano e quanto sudano".