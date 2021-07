Salernitana in Serie A: il Consiglio Federale ha votato in favore del trust, via libera all'iscrizione

Il Consiglio Federale ha votato favorevolmente per il rispetto delle condizioni del trust, dando il via libera all'iscrizione della Salernitana in Serie A. Sono state rispettate le condizioni che la FIGC aveva posto, la stessa Covisoc ha mandato un parere positivo per la proposta, che sul piano finanziario viene definita "credibile e coerente". Per quanto riguarda i votanti, tutti a favore della soluzione proposta, con l'unica eccezione del presidente della Lega Serie B Balata, astenuto.