Salernitana in stato di grazia: record per i granata prima del derby col Napoli

Ottavo risultato utile di fila per la Salernitana, un record per i campani in serie A. La squadra di Sousa, con la vittoria di oggi contro il Sassuolo è imbattuta in A da otto giornate: sei pareggi e due vittorie per i campani. L'ultimo ko risale allo scorso 19 febbraio contro la Lazio. A riportarlo è Opta. Sabato prossimo i granata affronteranno il Napoli nel derby campano al Maradona.