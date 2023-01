Salernitana, inizia il Nicola-bis: “Sono contento. Vogliamo impegnarci al massimo”

È iniziato alle 16, anzichè alle 15, l’allenamento pomeridiano della Salernitana.

Sotto l’acqua e il vento, in campo, non erano presenti Bronn e Fazio che stanno proseguendo le terapie. Corsetta blanda ma cronometrata per Mazzocchi che ha lasciato in anticipo il campo per personalizzare il lavoro sulla sabbia con step e stabilità, prima piede destro poi sinistro. Lavoro a parte anche per Sepe e Maggiore, stesso dicasi per Bonazzoli che si è presentato per primo sul rettangolo del centro sportivo per fare stretching.

All’uscita dai cancelli Nicola ha dichiarato: “Sono contento. Con De Sanctis abbiamo parlato di come fare bene e impegnarci al massimo”. Il mister è stato praticamente l’ultimo rispetto ai giocatori a lasciare il centro sportivo Mary Rosy. A riportarlo è Salernitananews.