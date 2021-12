Salernitana-Inter, formazioni ufficiali: Ribery e Simy dal 1'. Out Lautaro

Sono ufficiali le formazioni di Salernitana-Inter, anticipo della 18ª giornata di Serie A in programma alle 20.45. Coppia d'assalto Ribery-Simy per la Salernitana, con un coperto 3-5-2, mentre l'Inter opta per il solito undici, con Lautaro però in panchina e Sanchez in campo.

Salernitana (4-4-1-1) Fiorillo; Bogdan, Gyomber, Gagliolo; Delli Carri, Obi, Coulibaly, Kastanos, Ranieri; Ribery, Simy.

Allenatore: Colantuono.

Inter (3-5-2) Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Dzeko.

Allenatore: Simone Inzaghi.