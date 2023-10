Salernitana, Inzaghi avverte: "Se Dia non fa 15 gol non salveremo le penne"

Nella sua conferenza stampa di presentazione da neo tecnico della Salernitana, Filippo Inzaghi ha parlato anche di Boulaye Dia

Nella sua conferenza stampa di presentazione da neo tecnico della Salernitana, Filippo Inzaghi ha parlato anche di Boulaye Dia: "Per me è una prima punta, ma può giocare anche assieme a un'altra punta o trequartista. È un calciatore che va recuperato, ci deve fare 15 gol altrimenti non portiamo a casa le penne".

Come mai ha accettato Salerno?

"Quando sono andato al Brescia mi davano del pazzo, quando sono passato dal Milan in A al Venezia in C mi dicevano che ero matto. Ora mi chiedono chi me lo abbia fatto fare visto che la Salernitana è penultima. Io sono la persona più felice del mondo. Quando capisco cosa rappresento per la gente mi passa la tristezza, io voglio trasmettere quello che sono. Da allenatore ho vinto e ho perso, ma ho voglia di rialzarmi con forza. Non smetto mai di imparare, cambio idea senza fossilizzarmi su un solo concetto. C'è gente che porta a casa la Champions e poi viene esonerata dopo pochi mesi. A me spetta fare meno danni possibili, noi tecnici ci montiamo la testa e pensiamo di aver inventato il calcio ma in campo vanno i giocatori. Io devo valorizzare le loro potenzialità, senza concedere alibi. Con una società del genere non possiamo aggrapparci a nessuna scusante".