Salernitana, Inzaghi pensa già al derby: domani turnover in Coppa Italia

La Salernitana sarà impegnata domani in Coppa Italia con la Sampdoria e sabato contro il Napoli in campionato.

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La Salernitana sarà impegnata domani in Coppa Italia con la Sampdoria e sabato contro il Napoli in campionato. Proprio in vista del derby è previsto turnover nel match di coppa, come riportato da Tuttosalernitana.com: "Previsto ampio turnover per la Salernitana nell'impegno di domani in Coppa Italia contro la Sampdoria. I granata pensano anche alla prossima sfida di campionato contro il Napoli, in programma sabato pomeriggio all'Arechi. Qualche problema in difesa per mister Inzaghi, che deve fare i conti con alcuni problemi fisici che hanno coinvolto prima Fazio nei giorni precedenti alla gara col Genoa, poi Lovato durante il match contro i rossoblu. Entrambi non saranno impiegati nella sfida contro i blucerchiati ma si spera di recuperarlo in tempo per il derby, a cui non prenderà parte per squalifica invece Norbert Gyomber.

Il difensore slovacco quindi dovrebbe scendere in campo domani e potrebbe essere affiancato da Daniliuc e Bronn o solo uno dei due in caso di difesa a quattro, che hanno avuto poco spazio nelle ultime settimane. Possibile turno di riposo per Pirola mentre a destra potrebbe mettere minuti nelle gambe Junior Sambia. Dubbi a sinistra, non c'è un alter ego di Bradaric, in caso di retroguardia a quattro possibile l'esperimento di Pirola in quel ruolo".