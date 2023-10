Salernitana, Inzaghi risparmia i titolari per il Napoli: ampio turnover in Coppa Italia

Prima del derby col Napoli, la Salernitana sarà impegnata martedì pomeriggio nei sedicesimi di Coppa Italia contro la Sampdoria.

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Secondo Tuttosalernitana sarà l'occasione per Filippo Inzaghi per dare spazio a chi ne ha avuto meno nelle ultime settimane e per avere quindi un quadro più chiaro della rosa a disposizione.

In porta ci sarà l'avvicendamento, già anticipato dal tecnico granata qualche giorno fa, Costil difenderà i pali contro i doriani. Qualche problema in difesa visti i contrattempi fisici per Fazio e Lovato ma dovrebbe scendere in campo invece Gyomber, che non ci sarà contro gli azzurri per squalifica, al suo fianco possibile chance per Daniliuc e Bronn. A destra possibile titolarità per Sambia mentre qualche dubbio in più a sinistra, non essendoci in rosa l'alternativa di Bradaric. A centrocampo potrebbe giocare dall'inizio Legowski così come Martegani e Kastanos (possibile impiego anche sulla trequarti). In avanti non è da escludere l'utilizzo di Simy così come potrebbe aumentare anche il minutaggio di Botheim, Tchaouna, Stewart e Ikwuemesi.