Salernitana, Inzaghi sorride: recuperati due titolari per il Napoli

In casa Salernitana non si guarda solo ai nuovi acquisti. Mister Inzaghi attende con fiducia il rientro degli infortunati per allargare la gamma di scelta e poter contare su alternative all'altezza dei titolari. Ochoa è nuovamente a disposizione, ma le prestazioni di Costil sono state eccellenti e non è questo il reparto che preoccupa.

Secondo indiscrezioni raccolte da Tuttosalernitana.com, questa mattina Grigoris Kastanos si è allenato. Senza forzare, senza correre rischi, ma anche senza particolari dolori o problemi. Nella giornata di mercoledì il fantasista granata si sottoporrà ad una risonanza magnetica di controllo: se tutto andrà per il meglio, l'ex Juventus potrebbe essere addirittura convocabile per il derby del Maradona.