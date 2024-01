Salernitana-Juventus, le formazioni ufficiali: Simy titolare. Ancora dal 1' Yildiz

Sono ufficiali le formazioni di Salernitana-Juventus, match delle 18 valido per la 19ª giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni di Salernitana-Juventus, match delle 18 valido per la 19ª giornata di Serie A. La Juventus si affida ancora a Yildiz. Il giovane turco torna da titolare in campionato, in coppia con Dusan Vlahovic. Dentro Weah e McKennie sulle fasce, c'è Nicolussi Caviglia. Filippo Inzaghi invece spera in Simy in coppia con Tchouna.

SALERNITANA (3-5-2): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber; Sambia, Candreva, Legowski, Maggiore, Bradaric; Simy, Tchouna. All. F. Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2) Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri.