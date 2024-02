Salernitana ko anche col Monza e sprofonda verso la B: 90’ per Zanoli, out Zerbin-Popovic

Il Monza vince 2-0 contro la Salernitana grazie alle reti di Maldini e Pessina. Ora pergli uomini di Liverani la salita è sempre più ripida

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Nel match dell'Arechi, il Monza vince 2-0 contro la Salernitana grazie alle reti di Daniel Maldini e Matteo Pessina. In una partita che sembrava destinata a uno scialbo pareggio, è stato il figlio d'arte a stappare il match al 78esimo. È il primo gol in Serie A con la maglia del Monza, è anche il gol del vantaggio che vale i tre punti per la squadra di Palladino. Con un destro impeccabile, l'ex giocatore del Milan e dello Spezia si è fatto strada in area su un assist di Gagliardini, superando Ochoa che nulla poteva sulla conclusione.

Al minuto 83 i brianzoli infliggono il duro colpo del ko alla Salernitana, raddoppiando il vantaggio. Un lancio in profondità trova capitan Pessina, che con un delizioso scavetto mette il lucchetto al match. Ora per gli uomini di Liverani la salita è sempre più ripida.