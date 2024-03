Salernitana ko e ad un passo dalla B: i tifosi girano le spalle ai giocatori in segno di protesta

Nuova sconfitta per la Salernitana che perde anche lo scontro diretto contro il Cagliari col risultato di 4-2.

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nuova sconfitta per la Salernitana che perde anche lo scontro diretto contro il Cagliari col risultato di 4-2. Sul 3-0 per i rossoblu c'è stata una reazione d'orgoglio dei granata, che sono rientrati in partita con le reti di Kastanos e Maggiore, complice anche un rilassamento della squadra di casa.

Campani che restano ancora sul fondo della classifica e vedono la zona salvezza allontanarsi ulteriormente, distante ora dieci punti in attesa delle gare di Udinese e Verona, che potrebbero portare la Salernitana anche a dodici punti. Nonostante una stagione horror e una trasferta complicata dal punto di vista logistico, la tifoseria granata non ha fatto mancare la propria vicinanza alla squadra.

C'erano circa 200 tifosi granata, rimasti ancora una volta delusi dalla prestazione e dal risultato finale. Al termine del match la squadra è andata sotto il settore ospiti per chiedere scusa ma i supporters granata si sono girati spalle al campo e ai calciatori in segno di protesta.