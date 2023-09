Salernitana, l'annuncio di Sousa su Dia dopo l'assenza col Frosinone

Il tecnico della Salernitana Paulo Sousa ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pari dell'Arechi contro il Frosinone

Il tecnico della Salernitana Paulo Sousa ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pari dell'Arechi contro il Frosinone. "In conferenza avevo detto che avrei voluto vedere i ragazzi con la lingua fuori come una cravatta, oggi li ho visti proprio così. Sono orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi. Una partita che si era complicatra subito, alla prima situazione abbiamo preso gol e abbiamo dovuto dare continuità a quello che avevamo preparato. Abbiamo avuto anche molti momenti di qualità, volevamo interazione nel corridoio centrale e l'abbiamo fatto molto bene con Cabral, Candreva e Kastanos, siamo subito andati vicino al gol con Jovane. Non siamo i primi a giocare con un calciatore mobile in attacco ma volevamo proprio questa associazione. Bene l'orgoglio dei ragazzi, hanno spinto per arrivare al risultato, ci hanno chiuso dentro e siamo andati fuori, possiamo incidere di più sul corridoio laterale ma merito anche dell'avversario che ha difeso bene. Volevamo un centrocampista più verticale come Maggiore ed è arrivato diverse volte. A un certo punto abbiamo messo un attaccante diverso, che sta facendo un buon lavoro per inserirsi, ci ha dato più profondità e sta cercando di percepire ciò di cui la squadra ha bisogno, cioè portare meglio la squadra nell'ultimo terzo di campo".

Cosa vi siete detti tra primo e secondo tempo?

"Anche nella prima parte abbiamo fatto cose su cui stiamo lavorando. Ho fatto vedere i quattro momenti di gioco dove possiamo incidere. Ho parlato soprattutto dell'atmosfera e delle emozioni, non avere precipitazione ma equilibrio emozionale per farci prendere decisioni corrette, spingendo verso l'attacco, segnare e vincere la partita. Con i cambi poi abbiamo perso un po' di controllo e c'è stata una partita parte in cui potevano vincere entrambe".

Quando rivedremo Dia in campo?

"Sta lavorando per rientrare al più presto. Stiamo inserendo del lavoro che possa dargli fiducia per stare con noi e fare la differenza"