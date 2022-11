Salernitana, l'obiettivo del Napoli Mazzocchi operato ai legamenti: lunghi i tempi di recupero

Si tratta, tuttavia, di una lesione di terzo grado e i tempi di recupero non saranno certamente brevi.

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Alle ore 8:30 di questa mattina il difensore della Salernitana Pasquale Mazzocchi, agli ordini del professor Cerulli, si è sottoposto al delicato intervento di ricostruzione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. L'operazione si è svolta presso la clinica "Villa Margherita" di Roma. La buona notizia è che non è stato interessato il crociato; in quel caso si poteva parlare di stagione praticamente finita in largo anticipo.