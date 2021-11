Salernitana, la scadenza si avvicina: rischia cancellazione immediata e Serie D

Sarà una settimana cruciale per la Salernitana. Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il 5 dicembre è il termine ultimo per presentare le offerte vincolanti da acquirenti interessati a rilevare il club. Il presidente della FIGC, Gravina, ha indicato come il 31 dicembre il giorno ultimo per il cambio di proprietà, pena la cancellazione immediata dalla Serie A e ripartenza dalla Serie D. I contatti fra i trust e la federazione sono continui, la prossima settimana a Roma incontro (forse) decisivo.