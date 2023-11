Salernitana-Lazio, le formazioni ufficiali: Ikwuemesi titolare. Kamada dal 1'

Sono ufficiali le scelte di formazione di Salernitana e Lazio, in campo alle 15 per il tredicesimo turno di Serie A.

Sono ufficiali le scelte di formazione di Salernitana e Lazio, in campo alle 15 per il tredicesimo turno di Serie A. Ecco i due undici in campo all'Arechi:

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Ikwuemesi. All. Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.