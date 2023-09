Salernitana, linea dura con Dia: decurtazione del 15% dello stipendio

In casa Salernitana ha tenuto banco negli ultimi giorni il caso legato a Boulaye Dia

In casa Salernitana ha tenuto banco negli ultimi giorni il caso legato a Boulaye Dia. Il centravanti, raggiunto durante il mercato da un'offerta del Wolverhampton, definita "irrispettosa" da parte del direttore sportivo Morgan De Sanctis, è rimasto fuori dalla sconfitta dei campani in casa del Lecce. La spiegazione l'ha data lo stesso De Sanctis: “Non è stato convocato perché per atteggiamenti ha dimostrato di non essere pronto a giocare a Lecce".

Taglio dello stipendio. In attesa di un incontro tra le parti - dopo la permanenza, Dia resta un giocatore centrale nel progetto di Paulo Sousa e della Salernitana - secondo quanto riferito da Il Mattino la società avrebbe optato per la linea dura. La sanzione disciplinare individuata è nella decurtazione dello stipendio del 15 per cento, vale a dire circa 30 mila euro al mese. Soluzione anche ammorbidita rispetto alle iniziali intenzioni del club, che pensava a una sanzione del 50 per cento. Dia potrà comunque impugnarla davanti al Collegio Arbitrale.