Salernitana, lo stop di Dia può essere lungo: emersi nuovi problemi

In attesa che la settimana prossima venga diffuso dal club un comunicato ufficiale, emergono ulteriori dettagli circa l'infortunio di Boulaye Dia. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di TuttoSalernitana, gli esami strumentali svolti nella giornata di oggi avrebbero fatto emergere non solo il già diagnosticato trauma distorsivo-contusivo, ma anche qualche problemino al menisco interno. Non si tratterebbe, comunque, di nulla di particolarmente grave e i tempi di recupero sono stimati in meno di un mese. Lunedì potrebbero esserci ulteriori approfondimenti, prima di stilare una tabella di marcia per il recupero è ovvio che lo staff medico voglia avere le idee chiare e monitorare tutto giorno dopo giorno.

Qualora restasse a Salerno, comunque, si presenterebbe al ritiro in buone condizioni e senza infortuni seri con i quali convivere. Un vero peccato che il bomber granata si sia fermato alla vigilia di un match celebrativo come quello con l'Udinese. Ma l'Arechi saprà comunque tributargli un'autentica standing ovation durante la festa.