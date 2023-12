Salernitana-Milan, le formazioni ufficiali: c'è Dia dal 1', Bennacer torna titolare

TuttoNapoli.net

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Salernitana-Milan, sfida che andrà in scena questa sera allo stadio Arechi di Salerno a partire dalle 20.45 e sarà valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A 2023/24.

Filippo Inzaghi ha scelto Boulaye Dia centravanti con Candreva e Tchaouna a suo supporto. Dall'altro lato, tridente titolare a disposizione per mister Stefano Pioli: ci sono Pulisic e Rafael Leao a supporto del centravanti Olivier Giroud. In mezzo al campo torna Bennacer dal 1', centrocampista algerino che torna a vestire la maglia da titolare 226 giorni dopo l'ultima volta. Si tratta di una decisione che Pioli aveva già annunciato ieri in conferenza stampa: "Domani giocherà dall'inizio e resterà in campo finché ne avrà".

Salernitana (4-3-2-1) - Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradarić; Coulibaly, Kastanos, Łęgowski; Candreva, Dia; Tchaouna. A disposizione: Fiorillo, Salvati; Bronn, Daniliuc, Gyömbér, Lovato, Sambia; Bohinen, Martegani; Botheim, Cabral, Ikwuemesi, Simy. Allenatore: Filippo Inzaghi.



Milan (4-3-3) - Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernández; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disposizione: Mirante, Nava; Bartesaghi, Florenzi, Jiménez, Nsiala, Simić; Adli, Krunić, Romero, Zeroli; Chukwueze, Jović. Allenatore: Stefano Pioli.