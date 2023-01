Salernitana-Milan, le formazioni ufficiali: ci sono Theo e Giroud. Nicola con Dia-Piatek

TuttoNapoli.net

Tutto confermato in casa Milan per la prima gara ufficiale del 2023. Titolari sia Theo Hernandez che Giroud, rientrati nei giorni scorsi dopo il Mondiale in Qatar, mentre torna titolare Saelemaekers dopo l'infortunio che lo ha tenuto ai box nelle ultime gare prima della sosta. Leao e Brahim Diaz completeranno l'attacco di Pioli. Dall'altra parte Davide Nicola si affida a Dia e Piatek per provare a far male alla difesa rossonera. Di seguito le scelte ufficiali dei due tecnici.