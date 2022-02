Salernitana-Milan, le formazioni ufficiali: out Verdi, c'è Ribery dal 1'. Diaz e Messias titolari

Sono ufficiali le formazioni del match delle 20.45, valido per la 26ª giornata di Serie A tra Salernitana e Milan. Nicola perde Verdi ma regala una sorpresa: c’è Ribery dal primo minuto e con la fascia da capitano: il francese era dato in panchina secondo le anticipazioni della vigilia. Djuric-Bonazzoli coppia d’attacco. Pioli sceglie Messias e Diaz con Leao sulla trequarti. In difesa torna Theo, confermata la coppia Tonali-Bennacer. Solo panchina per Kessie e Saelemaekers, entrambi a segno all’andata, così come Rebic.

Salernitana (4-4-2): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Kastanos, Radovanovic, L. Coulibaly, Ribery; Djuric, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.