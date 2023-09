Salernitana, mistero Dia: l'attaccante non torna dal Senegal, sarà multato

Nuovo capitolo del caso Boulaye Dia, la cui frattura con la Salernitana si fa ogni giorno sempre più ampia.

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Nuovo capitolo del caso Boulaye Dia, la cui frattura con la Salernitana si fa ogni giorno sempre più ampia. Come riporta Repubblica edizione Napoli, l'attaccante non sarebbe tornato dal Senegal nella data prevista (ieri), ma avrebbe fatto tappa in Francia per motivi personali. Infortunato, Dia sarà multato per il comportamento avuto sul finire del mercato, quando dopo un'offerta del Wolverhampton non venne convocato per la partita contro il Lecce.

Per Paulo Sousa una grana da gestire, con il giocatore migliore della rosa che fa le bizze.