Salernitana, Nicola di nuovo a rischio? Iervolino: "Nel calcio contano i risultati..."

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha rilasciato una intervista a margine del premio dedicato ad Andrea Fortunato

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha rilasciato una intervista a margine del premio dedicato ad Andrea Fortunato, ex calciatore di Genoa e Juventus stroncato dalla leucemia a soli 24 anni. "Bisogna sempre fare grande prevenzione affinché cose come quelle capitate a Fortunato non accadano più nel calcio. Questo premio è sempre molto importante per sensibilizzare. Nel calcio sempre più frequentemente ci sono queste disgrazie che devono essere ricordate e sensibilizzarci perché col calcio possiamo mandare un messaggio importante di sana competizione e lealtà, ma anche di cura della persona. Dobbiamo entrare nelle scuole e parlare ai giovani per fargli capire che il calcio come tutti gli sport sono importanti nella loro vita", ha detto.

Che campionato è questo per la Salernitana?

"Campionato difficile. Iniziato molto bene, poi qualcosa non è girato. Oggi ci troviamo con qualche punto in più rispetto alla terzultima e c'è questo scontro diretto col Verona: speriamo bene, ce la metteremo tutta".