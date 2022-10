Salernitana, Nicola: "Inter la più forte, come minimo allo stesso livello di Napoli e Milan"

"Per qualche calciatore sarà la prima volta". Dopo l'impresa dello Stadium, la Salernitana si prepara a sfidare l'Inter a San Siro.

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

"Per qualche calciatore sarà la prima volta". Dopo l'impresa dello Stadium, la Salernitana si prepara a sfidare l'Inter a San Siro. "La crescita - spiega Davide Nicola in conferenza stampa - passa anche per sfide a cospetto di un avversario di questo rango. Secondo me l'Inter è la più forte e la più completa, minimo allo stesso livello del Milan e del Napoli che sta esprimendo un grande calcio. Ci vorrà una Salernitana di alto livello, concentrata, consapevole".