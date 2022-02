Salernitana, Nicola: "Nel prossimo weekend ADL tiferà per noi e io tiferò per il Napoli"

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, si è presentato in conferenza stampa dopo aver preso il posto di Colantuono: "Anzitutto posso dire che ho capito subito di essere in una piazza importante, c'è un amore per la Salernitana che è fuori dal comune. Ho la fortuna e il piacere di poter contare su uno staff di livello, ci sarà anche Simone Barone che sarà collaboratore stretto di campo. La guida tecnica è importante, ma da soli non si va da nessuna parte. Anche qui ho trovato professionisti validi, tutti insieme cercheremo di centrare una impresa che si chiama salvezza".

Il suo amico De Laurentiis tiferà Salernitana sabato sera...

"Chissà che questo weekend non possa scattare proprio questo gemellaggio. Io tiferò Napoli, lui Salernitana".