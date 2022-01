Salernitana, non solo Covid: infortunio per Simy ed in attacco spazio ad un 2001

Parlare di formazione è come tentare un terno secco sulla ruota di Napoli, scrive il Corriere dello Sport in merito alle possibili scelte di Colantuono qualora si dovesse giocare con meno di 9 positivi: "Gagliolo e Jaroszynski teoricamente potrebbero essere convocati, mentre di sicuro non ci sarà Ribery, che non si è ancora ripreso del tutto. E darà forfait anche Simy, che ha subito un colpo durante l’allenamento di giovedì ed oggi si sottoporrà ad un esame strumentale. Gli unici attaccanti disponibili sono Bonazzoli e Vergani".