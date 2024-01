Salernitana, non solo Mazzocchi al Napoli: Dia verso il Milan, le cifre

Non solo Pasquale Mazzocchi in direzione Napoli, in casa Salernitana si avvicina un'altra cessione importante.

Non solo Pasquale Mazzocchi in direzione Napoli, in casa Salernitana si avvicina un'altra cessione importante. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Tuttosalernitana, nella giornata di ieri ci sono stati passi avanti per il trasferimento di Boulaye Dia al Milan. Già la scorsa estate si pavento' una soluzione del genere prima che i rossoneri virassero su Jovic. La Salernitana dovrebbe incassare una cifra pari a 15 milioni di euro, in meno rispetto alla clausola tuttora in essere. A questo punto sono almeno due gli attaccanti da acquistare. Tra Mazzocchi e Dia, la società granata porta a casa 18 milioni oltre agli stipendi risparmiati.