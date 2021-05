Salernitana, occhi in casa Napoli: dopo Tutino fari puntati su un altro azzurro

Il futuro di Gennaro Tutino è ancora un rebus. Il calciatore di proprietà del Napoli, in prestito alla Salernitana, ha disputato un'ottima stagione in granata. La Salernitana, pero', non sembra disposta a sborsare i 5 milioni per il riscatto e potrebbe richiedere un nuovo prestito del calciatore. Inoltre, stando a quanto si apprende da Tuttosalernitana.com, la Salernitana starebbe pensando anche a Gianluca Gaetano, trequartista classe 2000, anche lui di proprietà del Napoli e reduce da una buona stagione con la maglia della Cremonese.