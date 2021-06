Salernitana, offerte non soddisfacenti per Lotito: via libera al trust

Mancano poche ore alla scadenza del termine fissato da Gravina per la cessione della Salernitana ad un nuovo proprietario e per l'iscrizione al prossimo campionato di serie A. Sono ore febbrili, con Claudio Lotito che per il momento ha messo gli affari della Lazio in secondo piano per dedicarsi completamente alla risoluzione del problema societario dei granata. Tante le voci e tanti gli incontri ma la prima idea di Lotito è sempre stata quella del trust e infatti, secondo indiscrezioni raccolte da tuttosalernitana,com, la scelta del duo romano per la cessione è ricaduta proprio sul trust. Le offerte dei vari Radrizzani e Mian non sono state ritenute soddisfacenti. La speranza per il duo romano è che col trust si riesca poi a vendere nei prossimi mesi a cifre ritenute congrue al valore della società.