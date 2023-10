Salernitana, oggi in campo in Coppa Italia: "Vincere per una scintilla verso il Napoli"

Quest'oggi la Salernitana - prossima avversaria del Napoli - scende in campo alle 18 per la sfida di Coppa Italia alla Sampdoria

Quest'oggi la Salernitana - prossima avversaria del Napoli - scende in campo alle 18 per la sfida di Coppa Italia alla Sampdoria con in palio gli ottavi contro la Juventus. L'ultima vittoria in partite ufficiali risale proprio al precedente turno di Coppa italia, il 13 agosto contro la la Ternana prima di quattro pareggi, sei sconfitte e il cambio di allenatore:

"Inzaghi però non ha dato finora la scossa attesa, un punto in due gare e Salernitana sul fondo della classifica - scrivono i colleghi di Tuttosalernitana, sito di riferimento - "Vincere aiuta a vincere" dice l'allenatore piacentino e allora occorre una vittoria contro la Sampdoria per ritrovare fiducia e quell'energia positiva che è venuta a mancare. In una partita apparentemente inutile per la stagione, potrebbe riaccendersi quella scintilla che serve alla squadra per risvegliarsi dal torpore che la sta avvolgendo, alla vigilia di una gara molto più importante e suggestiva come quella contro il Napoli campione d'Italia. Un match da onorare quindi, in cui cercare di fare il massimo per portare a casa la qualificazione per il turno successivo contro la Juventus".