Salernitana, ora o mai più: entro mezzanotte attese delle offerte solide e congrue

Ora o mai più: si decide oggi il futuro della Salernitana. Entro le ore 23.59, chi vuole acquistare la società deve presentare un'offerta che i Trustee Isgrò e Bertoli devono ritenere solida e congrua. I Trustee devono rispondere via PEC all'acquirente per accettazione e contestualmente comunicare alla Figc di aver individuato l'acquirente. Difficilmente però si saprà oggi il nome di chi sarà timone della Salernitana nel 2022. Il primo giorno bancario utile per la verifica dell'acconto versato sarà il 3 gennaio. Lo scrive Tuttomercatoweb.