Salernitana, pari in extremis: 2-2 col Sassuolo, assist di Zanoli

Contro il Sassuolo all'Arechi finisce 2-2

Pareggio per la Salernitana con Colantuono in panchina. Contro il Sassuolo all'Arechi finisce 2-2 con gol di Laurienté, Bajrami e Candreva su rigore per i granata prima del pari di Maggiore su assist di Zanoli. Si avvicina il fantasma della serie B per i granata sempre più ultimi e con meno punti a disposizione per salvarsi. Ma almeno oggi si muove la classifica.