Salernitana, per la panchina perde quota il nome di Gattuso: la scelta dopo il Napoli

Capitolo allenatore in casa Salernitana. Queste le ultime riportate da Tuttomercatoweb: "Colantuono ha una fiducia a termine, guiderà la squadra fino al derby e poi si prenderà una decisione definitiva. Anche perchè non avrebbe senso fare mercato e preparare la doppia sfida decisiva con Spezia e Genoa con una guida tecnica in odore di esonero.

Si valuta il ritorno di Fabrizio Castori, si sarebbe proposto Fabio Liverani, mentre perde quota il nome di Gattuso. Walter Sabatini ha lavorato tanto, e bene, con Delio Rossi, l'allenatore forse più amato della storia granata che tornerebbe anche a piedi per chiudere il cerchio rispetto alla ingiusta retrocessione del 1998-99 che grida ancora vendetta. La tentazione c'è, pur senza contatti ufficiali. Dopo Napoli ne sapremo qualcosa in più".