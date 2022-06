Salernitana, polemiche per la campagna abbonamenti: prezzi altissimi in Curva, solo la Juve di più

Il futuro inizia adesso. È lo slogan della Salernitana per il lancio della campagna abbonamenti che partirà dal 4 luglio

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Il futuro inizia adesso. È lo slogan della Salernitana per il lancio della campagna abbonamenti che partirà dal 4 luglio, in prelazione per i possessori di Granata Card e titolari del mini-abbonamento "Fino alla Fine, fino al 10 luglio. Dall'11 luglio ci sarà la vendita libera che durerà fino al 12 agosto, vigilia dell'inizio del campionato. Questi i prezzi per le 19 gare casalinghe della stagione 2022/2023:

Curve: 340€

Distinti: Intero 570€ - Under 14, Over 65, donne 340€

Tribuna Azzurra: Intero 665€ - Under 14, Over 65, donne 380€

Tribuna Verde: Intero 855€ - Under 14, Over 65, donne 475€

Tribuna Rossa: Intero 1,235€ - Under 14, Over 65, donne 665€

C'è da dire, però, che il prezzo della curva è uno dei più alti in Italia: 340. Solo la Juventus ha predisposto costi più elevati. Nel dettaglio Atalanta 180 euro, Bologna 190, Inter 269, Lecce 260, Milan 199, Monza 250 (compresa la coppa), Roma 269 (distinti intorno ai 320). Anche le varie agevolazioni risultano più convenienti in buona parte degli altri stadi italiani.