Salernitana pronta a reintegrare Dia? Liverani: "Per me sì in un caso, ma decide Iervolino"

Dopo il suo rifiuto di scendere in campo nel finale di gara contro l'Udinese, Boulaye Dia, per decisione del presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, è stato messo fuori squadra e si è allenato a parte per tutta la settimana. Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Cagliari, il tecnico granata, Fabio Liverani, è tornato a parlare di questa vicenda, affermando: "Non so se la squadra abbia preso bene o male l'accaduto. Sanno però che Fabio Liverani è uguale per tutti sotto certi profili. Quando operi con linearità, a mio avviso ti guadagni il rispetto. Il presidente ha parlato e tutti eravamo d'accordo su quella decisione".

Lei ha parlato con Dia?

"So che ha parlato col presidente. La mia porta è stata aperta e ci siamo chiariti. Per me l'episodio è chiuso, tutti possono sbagliare. Oggi la proprietà ha voluto dare un esempio. Vedremo nelle prossime settimane cosa potrà succedere. Se darà disponibilità potremo pensare a un reintegro, ma è una scelta che spetta al presidente".

Candreva è da considerarsi a tutti gli effetti l'attaccante della Salernitana?

"Non è un attaccante ma un giocatore offensivo. A volte si può essere pericolosi anche con meno attaccanti in campo ma con più elementi di qualità".