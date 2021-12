Salernitana quasi 'salva': la Serie A si schiera, martedì la decisione della Figc

Dopo che la Serie A si è dichiarata ieri favorevole alla concessione alla Salernitana di una proroga di gestione per terminare la stagione "fermo restando la competenza dell'organo federale in materia", sarà la Figc a decidere il destino dei campani non più tardi di martedì prossimo. La sensazione è che, nonostante le resistenze che in Federazione non mancano, alla fine la Salernitana potrà arrivare in fondo al campionato pur non essendo stata ceduta entro il 31 dicembre come inizialmente previsto. A riportarlo è Il Mattino.