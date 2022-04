Salernitana quasi spacciata, ma Nicola non si arrende: "Crediamo alla salvezza"

Siamo all'ora o mai più? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Davide Nicola, allenatore della Salernitana

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Siamo all'ora o mai più? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Davide Nicola, allenatore della Salernitana che alla vigilia del match contro la Sampdoria - gara valida per la 33esima giornata di Serie A - ha risposto così: "A me non piace parlare di ultima spiaggia, non concepisco queste frasi. Preferisco dire "ora e sempre". Vogliamo portare a casa la massima posta in palio, su questo non c'è dubbio. Ci alleniamo per quello, sappiamo bene quale sia la situazione e di cosa abbiamo bisogno. Anche vincere domani non basterebbe, perché mercoledì prossimo c'è un'altra gara altrettanto importante. Si vede ad occhio nudo che la Salernitana sta facendo il massimo per salvarsi, l'ambiente lo percepisce e ci sostiene".